Жесткое заявление Лучано Лучи. УАФ применила санкции в отношении судей УПЛ

По обращению Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя Украинская ассоциация футбола применила дисциплинарные санкции в виде предупреждения судьям, которые использовали негосударственный язык во время футбольных матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Об этом говорится в письме УАФ с подписью первого вице-президента Ассоциации Анатолия Демьяненко, направленном в адрес уполномоченного.

В Ассоциации также сообщили, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи жестко предостерег арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

«В случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме уполномоченного по защите государственного языка, Комитет будет вынужден применять к нарушителям, кроме санкций и штрафов, предусмотренных законодательством, собственные дисциплинарные меры, в том числе в виде временного отстранения от проведения матчей и направления соответствующего заявления в Комитет Этики и Честной игры УАФ», – подчеркнул Лучано Лучи.

Согласно частям первой и второй статьи 34 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Специальные иноязычные термины, употребляемые в отдельных видах спорта, могут использоваться без перевода. Информационные и другие объявления при проведении спортивного мероприятия выполняются на государственном языке. При международных мероприятиях такие объявления могут дублироваться на других языках.

В 2023 году в адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило более 60 обращений граждан по признакам нарушения языкового закона в сфере спорта.

Ранее сообщалось, что львовские судьи выиграли турнир памяти бывшего арбитра.