Львовские судьи выиграли турнир памяти бывшего арбитра
Петр Кобичик также возглавлял Черновицкую федерацию футбола
В Черновцах завершился традиционный всеукраинский турнир, посвященный памяти одного из лучших футбольных арбитров Украины Петра Кобичика, организатор которого комитет арбитров областной ассоциации футбола.
В соревнованиях, которые проводились в третий раз, выступали шесть команд, укомплектованных арбитрами, обслуживающими поединки УПЛ и ПФЛ. Второй раз подряд равных не было львовянам, которых возглавлял известный рефери Юрий Можаровский, которые в финале взяли верх над представителями Киевщины – 2:1. Третьими финишировали буковинцы.
Петр Кобичик выступал за команды мастеров «Буковина» (Черновцы), «Спартак» (Ивано-Франковск), а в роли арбитра и инспектора обслуживал матчи Премьер-лиги Украины.
С 1996 по 2012 годы Петр Кобичик был председателем Черновицкой областной федерации футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конечно же, Мирра Андреева проиграла
В решающем поединке Франция обыграла Норвегию со счетом 31:28