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18 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:29
179
1

Львовские судьи выиграли турнир памяти бывшего арбитра

Петр Кобичик также возглавлял Черновицкую федерацию футбола

18 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:29
179
1
Львовские судьи выиграли турнир памяти бывшего арбитра
Петр Кобичик

В Черновцах завершился традиционный всеукраинский турнир, посвященный памяти одного из лучших футбольных арбитров Украины Петра Кобичика, организатор которого комитет арбитров областной ассоциации футбола.

В соревнованиях, которые проводились в третий раз, выступали шесть команд, укомплектованных арбитрами, обслуживающими поединки УПЛ и ПФЛ. Второй раз подряд равных не было львовянам, которых возглавлял известный рефери Юрий Можаровский, которые в финале взяли верх над представителями Киевщины – 2:1. Третьими финишировали буковинцы.

Петр Кобичик выступал за команды мастеров «Буковина» (Черновцы), «Спартак» (Ивано-Франковск), а в роли арбитра и инспектора обслуживал матчи Премьер-лиги Украины.

С 1996 по 2012 годы Петр Кобичик был председателем Черновицкой областной федерации футбола.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Ну, три первых места мы узнали.... А еще кто принимал участие в соревнованиях. написать слабо?
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