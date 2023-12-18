Львовские судьи выиграли турнир памяти бывшего арбитра

В Черновцах завершился традиционный всеукраинский турнир, посвященный памяти одного из лучших футбольных арбитров Украины Петра Кобичика, организатор которого комитет арбитров областной ассоциации футбола.

В соревнованиях, которые проводились в третий раз, выступали шесть команд, укомплектованных арбитрами, обслуживающими поединки УПЛ и ПФЛ. Второй раз подряд равных не было львовянам, которых возглавлял известный рефери Юрий Можаровский, которые в финале взяли верх над представителями Киевщины – 2:1. Третьими финишировали буковинцы.

Петр Кобичик выступал за команды мастеров «Буковина» (Черновцы), «Спартак» (Ивано-Франковск), а в роли арбитра и инспектора обслуживал матчи Премьер-лиги Украины.

С 1996 по 2012 годы Петр Кобичик был председателем Черновицкой областной федерации футбола.