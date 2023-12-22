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Испания
22 декабря 2023, 02:12 |
756
0

Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова

Украинским футболистом интересуется руководство «сине-гранатовых»

22 декабря 2023, 02:12 |
756
0
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский футбольный гранд «Барселона» заинтересован в подписании 26-летнего украинского полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова.

Об этом сообщает испанское издание e-noticie. По информации источника, есть только одно условие, при котором руководство «сине-гранатовых» начнет пытаться подписывать украинца.

Все дело в Рафинье, которому «суждено» уйти из «Барсы» в следующее трансферное окно. Игрок не показал ожидаемых результатов после своего удачного выступления в «Лидсе» и 58 миллионов, которые отдала за него «Барселона».

Сообщается, что Рафинья не очень заинтересован в уходе из каталонской команды, однако трансфер может быть вынужденным. «Барселона» хочет за него 100 миллионов евро. Это очень большие деньги для любого клуба + стоит учитывать не самые хорошие показатели Рафиньи.

Однако у бразильца все-таки есть предложения: от «Манчестер Юнайтед» и нескольких клубов из Саудовской Аравии.

Если Рафинья уйдет из «Барсы», то Хави будет заинтересован в подписании одного из троих футболистов: Виктора Цыганкова, Савио или в возвращении Ансу Фати из «Брайтона».

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, когда Виктор Цыганков вернется после травмы.

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Источник E-Notícies
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