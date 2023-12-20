Главный тренер Жироны рассказал, когда вернется Цыганков

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) рассказал, когда Виктор Цыганков вернется после травмы:

«Цыганков продолжает испытывать дискомфорт, поэтому не попал в заявку на игру с «Бетисом». Но мы думаем, что он успеет восстановится к первому нашему матчу в 2024 году».

Также Мичел рассказал, чего ожидать от матча против «Бетиса»:

«Бетис» – это замечательная команда, созданная, чтобы играть в еврокубках, и она играет в еврокубках. У них очень хорошие игроки и тренер высокого уровня. Он давно не проигрывал дома. На своем стадионе они пропустили всего 3 гола. Это будет очень тяжелый матч, потому что это команда, которая очень хорошо управляет игрой. Но сейчас мы также в очень хорошей форме, мы делаем все очень хорошо, и мы хотим сделать шаг вперед и завершить год наилучшим образом, то есть быть лидерами и побеждать».

Поединок между «Бетисом» и «Жироной» состоится уже завтра, 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В случае победы «Жирона» завершит 2023 год на 1-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

Первый матч в 2024 году «Жирона» сыграет 3 января против «Атлетико» Мадрид.