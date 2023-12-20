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Испания
20 декабря 2023, 15:09 | Обновлено 20 декабря 2023, 15:12
1459
0

Главный тренер Жироны рассказал, когда вернется Цыганков

Мичел рассчитывает на возвращение украинца к первому матчу 2024 года

20 декабря 2023, 15:09 | Обновлено 20 декабря 2023, 15:12
1459
0
Главный тренер Жироны рассказал, когда вернется Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) рассказал, когда Виктор Цыганков вернется после травмы:

«Цыганков продолжает испытывать дискомфорт, поэтому не попал в заявку на игру с «Бетисом». Но мы думаем, что он успеет восстановится к первому нашему матчу в 2024 году».

Также Мичел рассказал, чего ожидать от матча против «Бетиса»:

«Бетис» – это замечательная команда, созданная, чтобы играть в еврокубках, и она играет в еврокубках. У них очень хорошие игроки и тренер высокого уровня. Он давно не проигрывал дома. На своем стадионе они пропустили всего 3 гола. Это будет очень тяжелый матч, потому что это команда, которая очень хорошо управляет игрой. Но сейчас мы также в очень хорошей форме, мы делаем все очень хорошо, и мы хотим сделать шаг вперед и завершить год наилучшим образом, то есть быть лидерами и побеждать».

Поединок между «Бетисом» и «Жироной» состоится уже завтра, 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В случае победы «Жирона» завершит 2023 год на 1-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

Первый матч в 2024 году «Жирона» сыграет 3 января против «Атлетико» Мадрид.

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Источник AS
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