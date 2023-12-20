Цыганков не сыграет. Заявка Жироны на матч с Бетисом
Матч 18-го тура Ла Лиги состоится 21 декабря в 20:00
Каталонская «Жирона» опубликовала официальную заявку команды на выездной матч 18-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
В список игроков, которые отправились на игру, не попал Виктор Цыганков. Украинский вингер до сих пор испытывает дискомфорт в мышцах. Другой украинец из «Жироны», Артем Довбик, сможет принять участие в следующем матче.
Поединок между «Бетисом» и «Жироной» состоится уже завтра, 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В случае победы «Жирона» завершит 2023 год на 1-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.
🪞 Squad list— Girona FC (@GironaFC_Engl) December 20, 2023
#RealBetisGirona #GironaFC pic.twitter.com/zL4Qm4TOCP
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