Цыганков не сыграет. Заявка Жироны на матч с Бетисом

Каталонская «Жирона» опубликовала официальную заявку команды на выездной матч 18-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

В список игроков, которые отправились на игру, не попал Виктор Цыганков. Украинский вингер до сих пор испытывает дискомфорт в мышцах. Другой украинец из «Жироны», Артем Довбик, сможет принять участие в следующем матче.

Поединок между «Бетисом» и «Жироной» состоится уже завтра, 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В случае победы «Жирона» завершит 2023 год на 1-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.