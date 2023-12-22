АНЧЕЛОТТИ: «Суперлига? Это важно для футбола. Время покажет, хорошо ли это»

21 декабря 2023 года суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

После завершения поединка «Алавес» – «Реал» (0:1) наставник королевского клуба Карло Анчелотти прокомментировал решение суда ЕС по делу Суперлиги:

«Суперлига? Сегодняшнее решение важно для футбола. Некоторые клубы не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех. Время покажет, хорошо ли это», – заявил Карло.

Ранее Анчелотти ответил, считает ли «Жирону» главным конкурентом в борьбе за титул Ла Лиги 2023/24.