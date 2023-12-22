В пятницу, 22 декабря, состоится финальный матч Клубного чемпионата мира-2023, в котором английский «Манчестер Сити» сыграет против бразильского «Флуминенсе».

Поединок пройдет в Джидде на стадионе «Короля Абдуллы», стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Флуминенсе».