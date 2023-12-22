Клубный чемпионат мира22 декабря 2023, 01:35 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:36
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Где смотреть онлайн финал КЧМ-2023 Манчестер Сити – Флуминенсе
В Джидде состоится финальный матч Клубного чемпионата мира-2023
22 декабря 2023, 01:35 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:36
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В пятницу, 22 декабря, состоится финальный матч Клубного чемпионата мира-2023, в котором английский «Манчестер Сити» сыграет против бразильского «Флуминенсе».
Поединок пройдет в Джидде на стадионе «Короля Абдуллы», стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Флуминенсе».
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