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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 01:35 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:36
89
0

Где смотреть онлайн финал КЧМ-2023 Манчестер Сити – Флуминенсе

В Джидде состоится финальный матч Клубного чемпионата мира-2023

22 декабря 2023, 01:35 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:36
89
0
Где смотреть онлайн финал КЧМ-2023 Манчестер Сити – Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 22 декабря, состоится финальный матч Клубного чемпионата мира-2023, в котором английский «Манчестер Сити» сыграет против бразильского «Флуминенсе».

Поединок пройдет в Джидде на стадионе «Короля Абдуллы», стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Флуминенсе».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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