ЛНЗ на сборе в Турции встретится с командами из Польши, Чехии и Латвии
Команда Дулуба на сборах сыграет 10 матчей
Как стало известно Sport.ua, футболисты «ЛНЗ» одними из первых среди украинских команд отправятся на турецкий этап подготовки, где планируют провести десять контрольных матчей.
По имеющейся информации, уже пять спарринг-партнеров подопечных Олега Дулуба известны: 24 января 2024 года черкащане сыграют с польской «Вартой», 27 – с чешским клубом «Млада Болеслав», 30 – еще одним представителем элитного дивизиона этой страны – «Словацко», 1 февраля – с польским «Заглембе» и 3 февраля – с латвийской «Лиепаей».
Даты еще пяти спаррингов и соперники «ЛНЗ» уточняются.
Футболисты «ЛНЗ» занимают в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 20 очков.
Ранее сообщалось, что криворожский «Кривбасс» и черкасский «ЛНЗ» интересуются вингером донецкого «Шахтера».
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