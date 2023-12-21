ЛНЗ на сборе в Турции встретится с командами из Польши, Чехии и Латвии

Как стало известно Sport.ua, футболисты «ЛНЗ» одними из первых среди украинских команд отправятся на турецкий этап подготовки, где планируют провести десять контрольных матчей.

По имеющейся информации, уже пять спарринг-партнеров подопечных Олега Дулуба известны: 24 января 2024 года черкащане сыграют с польской «Вартой», 27 – с чешским клубом «Млада Болеслав», 30 – еще одним представителем элитного дивизиона этой страны – «Словацко», 1 февраля – с польским «Заглембе» и 3 февраля – с латвийской «Лиепаей».

Даты еще пяти спаррингов и соперники «ЛНЗ» уточняются.

Футболисты «ЛНЗ» занимают в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что криворожский «Кривбасс» и черкасский «ЛНЗ» интересуются вингером донецкого «Шахтера».