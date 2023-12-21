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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 23:48 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:50
49
0

ЛНЗ на сборе в Турции встретится с командами из Польши, Чехии и Латвии

Команда Дулуба на сборах сыграет 10 матчей

21 декабря 2023, 23:48 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:50
49
0
ЛНЗ на сборе в Турции встретится с командами из Польши, Чехии и Латвии
ЛНЗ Черкассы

Как стало известно Sport.ua, футболисты «ЛНЗ» одними из первых среди украинских команд отправятся на турецкий этап подготовки, где планируют провести десять контрольных матчей.

По имеющейся информации, уже пять спарринг-партнеров подопечных Олега Дулуба известны: 24 января 2024 года черкащане сыграют с польской «Вартой», 27 – с чешским клубом «Млада Болеслав», 30 – еще одним представителем элитного дивизиона этой страны – «Словацко», 1 февраля – с польским «Заглембе» и 3 февраля – с латвийской «Лиепаей».

Даты еще пяти спаррингов и соперники «ЛНЗ» уточняются.

Футболисты «ЛНЗ» занимают в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что криворожский «Кривбасс» и черкасский «ЛНЗ» интересуются вингером донецкого «Шахтера».

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ЛНЗ Черкассы инсайд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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