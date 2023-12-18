Источник: Зимний лидер УПЛ интересуется игроком Шахтера

Криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ интересуются вингером донецкого «Шахтера» Иваном Петряком, сообщает издание Спорт 24.

По информации источника, главный тренер «горняков» Марино Пушич не рассчитывает на 29-летнего футболиста, поэтому донецкий клуб готов распрощаться с футболистом.

Однако сделать это будет сложно по двум причинам: высокая травматичность игрока и его контракт до 2026 года, по которому Иван получит немалую зарплату.

В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а затем снова получил повреждение в товарищеской игре против «Руха».