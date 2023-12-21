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21 декабря 2023, 23:28 |
247
1

Суд продлил арест Коломойского, но снизил сумму залога

Экс-президент «Днепра» останется под стражей до конца января

21 декабря 2023, 23:28 |
247
1
Суд продлил арест Коломойского, но снизил сумму залога
censor.net. Игорь Коломойский

Сегодня, 21 декабря Киевский апелляционный суд продлил арест известного бизнесмена и бывшего владельца футбольного клуба «Днепр» Игоря Коломойского еще на один месяц.

Таким образом, Коломойский будет оставаться под стражей до 26 января 2024 года. При этом сумму залога уменьшили с 3 миллиардов 712 миллионов гривен до 2 миллиардов 700 миллионов.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября текущего года из-за подозрений в мошенничестве. Его обвиняют в присвоении 9,2 миллиардов гривен «ПриватБанка».

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Игорь Коломойский арест криминал суд Днепр Днепр-1
Источник Суспільне | Новини
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