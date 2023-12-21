Суд продлил арест Коломойского, но снизил сумму залога

Сегодня, 21 декабря Киевский апелляционный суд продлил арест известного бизнесмена и бывшего владельца футбольного клуба «Днепр» Игоря Коломойского еще на один месяц.

Таким образом, Коломойский будет оставаться под стражей до 26 января 2024 года. При этом сумму залога уменьшили с 3 миллиардов 712 миллионов гривен до 2 миллиардов 700 миллионов.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября текущего года из-за подозрений в мошенничестве. Его обвиняют в присвоении 9,2 миллиардов гривен «ПриватБанка».