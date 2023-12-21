Зидан или Платини? Названы лучшие игроки в истории Франции

Известный ресурс FourFourTwo опубликовал свою версию рейтинга лучших футболистов в истории Франции. Первое место отдали Зинедину Зидану, в топ-3 также Мишель Платини и Тьерри Анри.

В топ-10 попали Килиан Мбаппе и Карим Бензема, Нголо Канте 13-й, Антуан Гризманн – 21-й, а Поль Погба – 32-й.

10 лучших футболистов в истории Франции по версии FourFourTwo:

1. Зинедин Зидан

2. Мишель Платини

3. Тьерри Анри

4. Патрик Виейра

5. Эрик Кантона

6. Лилиан Тюрам

7. Марсель Десайи

8. Килиан Мбаппе

9. Карим Бензема

10. Франк Рибери

Ранее Зидан попал в топ-6 футболистов 2000-х годов.