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  4. Зидан или Платини? Названы лучшие игроки в истории Франции
Франция
21 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:18
464
2

Зидан или Платини? Названы лучшие игроки в истории Франции

Мбаппе и Бензема попали в топ-10

21 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:18
464
2
Зидан или Платини? Названы лучшие игроки в истории Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан и Мишель Платини

Известный ресурс FourFourTwo опубликовал свою версию рейтинга лучших футболистов в истории Франции. Первое место отдали Зинедину Зидану, в топ-3 также Мишель Платини и Тьерри Анри.

В топ-10 попали Килиан Мбаппе и Карим Бензема, Нголо Канте 13-й, Антуан Гризманн – 21-й, а Поль Погба – 32-й.

10 лучших футболистов в истории Франции по версии FourFourTwo:

1. Зинедин Зидан

2. Мишель Платини

3. Тьерри Анри

4. Патрик Виейра

5. Эрик Кантона

6. Лилиан Тюрам

7. Марсель Десайи

8. Килиан Мбаппе

9. Карим Бензема

10. Франк Рибери

Ранее Зидан попал в топ-6 футболистов 2000-х годов.

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Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Мишель Платини Карим Бензема Тьерри Анри FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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GloryUkraine
Як на мене Платіні-номер один. 
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+2
Pavel_i_CO
Таке враження, що Зідана назвали кращим лише за те, що він був чемпіоном світу, а Платіні - ні. Три золоті м'ячі проти одного. 
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0
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