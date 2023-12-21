Серия без поражений. Жирона не проигрывает с сентября, дальше – Атлетико

«Жирона» в матче чемпионата Испании сыграла с «Бетисом» вничью 1:1, единственный гол у лидера чемпионата с пенальти забил форвард Артем Довбик.

Для команды Мичела это первая потеря очков после четырех побед и 12 подряд встреча без поражений. Последний к этому моменту матч «Жирона» проиграла 30 сентября.

Тогда команда уступила «Реалу» 0:3.

Далее «Жирона» сыграет против другой мадридской команды, «Атлетико», игра состоится 3 января.