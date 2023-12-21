Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани.

Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.

После завершения встречи аналитики высшего дивизиона Испании назвали Артема MVP матча.

Однако статистический портал WhoScored поставил украинцу далеко не самую высокую оценку. Довбик получил 6.9 баллов. Помимо гола, у на счету Артема также желтая карточка.

Лучшим игроком по версии WhoScored был признан Савио (7.5).

Оценки WhoScored за матч Бетис – Жирона – 1:1