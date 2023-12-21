Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Игра завершилась со счетом 1:1, Артем отыграл 64 минуты и реализовал пенальти
21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани.
Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.
После завершения встречи аналитики высшего дивизиона Испании назвали Артема MVP матча.
Однако статистический портал WhoScored поставил украинцу далеко не самую высокую оценку. Довбик получил 6.9 баллов. Помимо гола, у на счету Артема также желтая карточка.
Лучшим игроком по версии WhoScored был признан Савио (7.5).
Оценки WhoScored за матч Бетис – Жирона – 1:1
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