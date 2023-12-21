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  4. Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Испания
21 декабря 2023, 22:35 |
3612
3

Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона

Игра завершилась со счетом 1:1, Артем отыграл 64 минуты и реализовал пенальти

21 декабря 2023, 22:35 |
3612
3
Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани.

Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.

После завершения встречи аналитики высшего дивизиона Испании назвали Артема MVP матча.

Однако статистический портал WhoScored поставил украинцу далеко не самую высокую оценку. Довбик получил 6.9 баллов. Помимо гола, у на счету Артема также желтая карточка.

Лучшим игроком по версии WhoScored был признан Савио (7.5).

Оценки WhoScored за матч Бетис – Жирона – 1:1

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Артем Довбик Савио Морейра Жирона Бетис лучший игрок Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Савіньо, який найбільше в цьому матчі набокопорив, отримав найвищу оцінку. Це все, що потрібно знати про рівень оцінювання Whoscored.
Гірчичник Довбику, до речі, лівий.
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+1
Pychnenko
У Савио, слишком завышена оценка. 
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+1
Віктор Коробка
Савіо класний, але дуже егоістичний. З-за його небажання вчасно розлучітися з м'ячем було загублено кілька перспективних атак.
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0
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