Догнал Гризманна. У Довбика 11 голов в сезоне Ла Лиги
Украинский форвард третий раз забил с пенальти
В матче чемпионата Испании форвард «Жироны» Артем Довбик оформил очередной, уже 11-й гол. Игрок на 39-й минуте реализовал пенальти после того, как футболист «Бетиса» сбил в штрафной Савио.
Для Артема, который потихоньку становится штатным пенальтистом команды, это третий гол после удара с точки. Кроме 11 голов у Довбика пять результативных передач (во всех турнирах).
В Ла Лиге больше голов на этот момент забили Джуд Беллингем (13) и Борха Майорал (12), а у Антуана Гризманна 11 точных ударов.
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