Догнал Гризманна. У Довбика 11 голов в сезоне Ла Лиги

В матче чемпионата Испании форвард «Жироны» Артем Довбик оформил очередной, уже 11-й гол. Игрок на 39-й минуте реализовал пенальти после того, как футболист «Бетиса» сбил в штрафной Савио.

Для Артема, который потихоньку становится штатным пенальтистом команды, это третий гол после удара с точки. Кроме 11 голов у Довбика пять результативных передач (во всех турнирах).

В Ла Лиге больше голов на этот момент забили Джуд Беллингем (13) и Борха Майорал (12), а у Антуана Гризманна 11 точных ударов.