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  4. Догнал Гризманна. У Довбика 11 голов в сезоне Ла Лиги
Аргентина
21 декабря 2023, 20:49 | Обновлено 21 декабря 2023, 21:29
2036
4

Догнал Гризманна. У Довбика 11 голов в сезоне Ла Лиги

Украинский форвард третий раз забил с пенальти

21 декабря 2023, 20:49 | Обновлено 21 декабря 2023, 21:29
2036
4
Догнал Гризманна. У Довбика 11 голов в сезоне Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Испании форвард «Жироны» Артем Довбик оформил очередной, уже 11-й гол. Игрок на 39-й минуте реализовал пенальти после того, как футболист «Бетиса» сбил в штрафной Савио.

Для Артема, который потихоньку становится штатным пенальтистом команды, это третий гол после удара с точки. Кроме 11 голов у Довбика пять результативных передач (во всех турнирах).

В Ла Лиге больше голов на этот момент забили Джуд Беллингем (13) и Борха Майорал (12), а у Антуана Гризманна 11 точных ударов.

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Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антуан Гризманн
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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anacreon
Окей, але люди, скажіть - що у Довбика з пальцями? Вони так замотані лендь не з першого матча. Вже би мали вилікуватися, якщо якесь розтягнення чи перелом. Він це десь пояснював? Три місяці замотана рука.
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