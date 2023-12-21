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Испания
21 декабря 2023, 20:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:53
899
3

Лунин – в запасе Реала на матч с Алавесом

В основе выйдет Кепа Аррисабалага

21 декабря 2023, 20:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:53
899
3
Лунин – в запасе Реала на матч с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 21 декабря «Реал» в 18-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом». Начало матча – в 22:30 по Киеву.

Как и анонсировал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, в основе команды на позиции голкипера вышел Кепа Аррисабалага. Украинец Андрей Лунин остался в запасе.

Состав «Реала»: Кепа, Начо, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Кроос, Модрич, Беллингем, Лукас Васкес, Браим Диас, Родриго

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Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Алавес
Источник Sport.ua
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Aries2005
Значить буду вболівати за Алавес
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+7
anacreon
Ну що ж - Анчі буде тасувати. Ну, будемо вболівати за Жирону і проти Кепи. Реал все одно стане чемпіоном, якщо Жирона не витримає. Так що можна повболівати, аби Жирона якомога довше була першою. А Лунін медальку отримає, якщо що.
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+1
roman75zpr
С детства - за Алавес ))
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0
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