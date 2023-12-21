Лунин – в запасе Реала на матч с Алавесом

Сегодня, 21 декабря «Реал» в 18-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом». Начало матча – в 22:30 по Киеву.

Как и анонсировал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, в основе команды на позиции голкипера вышел Кепа Аррисабалага. Украинец Андрей Лунин остался в запасе.

Состав «Реала»: Кепа, Начо, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Кроос, Модрич, Беллингем, Лукас Васкес, Браим Диас, Родриго