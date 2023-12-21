Испания21 декабря 2023, 20:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:53
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Лунин – в запасе Реала на матч с Алавесом
В основе выйдет Кепа Аррисабалага
21 декабря 2023, 20:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:53
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Сегодня, 21 декабря «Реал» в 18-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом». Начало матча – в 22:30 по Киеву.
Как и анонсировал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, в основе команды на позиции голкипера вышел Кепа Аррисабалага. Украинец Андрей Лунин остался в запасе.
Состав «Реала»: Кепа, Начо, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Кроос, Модрич, Беллингем, Лукас Васкес, Браим Диас, Родриго
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 21, 2023
🆚 @Alaves@UnicajaBanco | #AlavésRealMadrid pic.twitter.com/k2xHlNedH9
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Комментарии 3
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Значить буду вболівати за Алавес
Ну що ж - Анчі буде тасувати. Ну, будемо вболівати за Жирону і проти Кепи. Реал все одно стане чемпіоном, якщо Жирона не витримає. Так що можна повболівати, аби Жирона якомога довше була першою. А Лунін медальку отримає, якщо що.
С детства - за Алавес ))
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