Экс-тренер ПСЖ избежал наказания по делу о расизме
Кристофа Галтье обвиняли в расовой и религиозной дискриминации
Суд Ниццы оправдал известного французского тренера Кристофа Галтье по делу о расистских и дискриминационных высказываниях.
Галтье обвиняли в том, что в августе 2021 года, когда он возглавил «Ниццу», то сказал генеральному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «слишком много темнокожих и мусульман». В июле текущего года Галтье даже был задержан полицией.
Обвинение требовало для тренера годичного тюремного срока условно, штрафа в размере 45 тысяч евро и 3-летнего отстранения от футбола. Однако в итоге суд оправдал Галтье по всем пунктам обвинения.
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