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Франция
21 декабря 2023, 20:33 |
101
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Экс-тренер ПСЖ избежал наказания по делу о расизме

Кристофа Галтье обвиняли в расовой и религиозной дискриминации

21 декабря 2023, 20:33 |
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Экс-тренер ПСЖ избежал наказания по делу о расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Суд Ниццы оправдал известного французского тренера Кристофа Галтье по делу о расистских и дискриминационных высказываниях.

Галтье обвиняли в том, что в августе 2021 года, когда он возглавил «Ниццу», то сказал генеральному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «слишком много темнокожих и мусульман». В июле текущего года Галтье даже был задержан полицией.

Обвинение требовало для тренера годичного тюремного срока условно, штрафа в размере 45 тысяч евро и 3-летнего отстранения от футбола. Однако в итоге суд оправдал Галтье по всем пунктам обвинения.

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Источник RMC Sport
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