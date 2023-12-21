Экс-тренер ПСЖ избежал наказания по делу о расизме

Суд Ниццы оправдал известного французского тренера Кристофа Галтье по делу о расистских и дискриминационных высказываниях.

Галтье обвиняли в том, что в августе 2021 года, когда он возглавил «Ниццу», то сказал генеральному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «слишком много темнокожих и мусульман». В июле текущего года Галтье даже был задержан полицией.

Обвинение требовало для тренера годичного тюремного срока условно, штрафа в размере 45 тысяч евро и 3-летнего отстранения от футбола. Однако в итоге суд оправдал Галтье по всем пунктам обвинения.