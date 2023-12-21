Милан потерял хавбека на четыре месяца
Томмазо Побега перенес операцию на бедре
«Милан» официально сообщил о том, что полузащитник команды Томмазо Побега сегодня в Финляндии перенес операцию на сухожилии прямой мышцы бедра. По прогнозам врачей, сроки восстановления – примерно четыре месяца.
Побега получил травму в матче 16-го тура Серии А против «Монцы» (победа 3:0). Вместо него на 24-й минуте вышел 18-летний Ян-Карло Шимич, который уже спустя 17 минут забил в своем дебютном матче за «россонери».
В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Побеги 13 матчей за «Милан» во всех турнирах.
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