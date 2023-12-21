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Италия
21 декабря 2023, 19:57 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:50
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0

Милан потерял хавбека на четыре месяца

Томмазо Побега перенес операцию на бедре

21 декабря 2023, 19:57 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:50
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0
Милан потерял хавбека на четыре месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Томмазо Побега

«Милан» официально сообщил о том, что полузащитник команды Томмазо Побега сегодня в Финляндии перенес операцию на сухожилии прямой мышцы бедра. По прогнозам врачей, сроки восстановления – примерно четыре месяца.

Побега получил травму в матче 16-го тура Серии А против «Монцы» (победа 3:0). Вместо него на 24-й минуте вышел 18-летний Ян-Карло Шимич, который уже спустя 17 минут забил в своем дебютном матче за «россонери».

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Побеги 13 матчей за «Милан» во всех турнирах.

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Милан травма операция
Источник ФК Милан
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