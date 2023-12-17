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Чемпионат Италии
Милан
17.12.2023 13:30 – FT 3 : 0
Монца
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Италия
17 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 17 декабря 2023, 16:00
226
0

Милан разгромил Монцу. Команда держится в топ-3 чемпионата Италии

Уверенная победа хозяев

17 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 17 декабря 2023, 16:00
226
0
Милан разгромил Монцу. Команда держится в топ-3 чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Милан в матче чемпионата Италии на своем поле обыграл Монцу со счетом 3:0. Команда вернулась к победам после поражения от Аталанты в минувшем туре.

Милан набрал 32 очка и закрепился на третьем месте, однако Интер и Ювентус имеют на 6 и 5 пунктов больше соответственно.

Чемпионат Италии. 16-й тур

Милан - Монца 3:0
Голы: Рейндерс, 3, Шимич, 41, Окафор, 76

Милан: Меньян, Флоренци, Кьяер (Бартезаги, 67), Томори, Побега (Симич, 24), Эрнандес, Лофтус-Чик (Беннасер, 67), Рейндерс, Пулишич, Леау (Окафор, 67; Чуквуэзе, 80), Жиру

Монца: Ди Грегорио, Перейра, Кальдирола, Д`Амброзио, Карбони (Иццо, 80), Кирьякопулос (Чурриа, 54), Гальярдини, Пессина (Акпа-Акпро, 64), Кольпани (Карбони, 63), Мота, Коломбо (Марич, 54)

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Милан).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ян-Карло Симич (Милан).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
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Источник Sport.ua
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