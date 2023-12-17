Милан разгромил Монцу. Команда держится в топ-3 чемпионата Италии
Уверенная победа хозяев
Милан в матче чемпионата Италии на своем поле обыграл Монцу со счетом 3:0. Команда вернулась к победам после поражения от Аталанты в минувшем туре.
Милан набрал 32 очка и закрепился на третьем месте, однако Интер и Ювентус имеют на 6 и 5 пунктов больше соответственно.
Чемпионат Италии. 16-й тур
Милан - Монца 3:0
Голы: Рейндерс, 3, Шимич, 41, Окафор, 76
Милан: Меньян, Флоренци, Кьяер (Бартезаги, 67), Томори, Побега (Симич, 24), Эрнандес, Лофтус-Чик (Беннасер, 67), Рейндерс, Пулишич, Леау (Окафор, 67; Чуквуэзе, 80), Жиру
Монца: Ди Грегорио, Перейра, Кальдирола, Д`Амброзио, Карбони (Иццо, 80), Кирьякопулос (Чурриа, 54), Гальярдини, Пессина (Акпа-Акпро, 64), Кольпани (Карбони, 63), Мота, Коломбо (Марич, 54)
События матча
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