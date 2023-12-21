В пятницу, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Сассуоло» и «Дженоа». Игра пройдет в Сассуолло на стадионе «Мапеи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Сассуоло» занимает 15 строчку с 16 очками, а «Дженоа» идет 14 с таким же количеством очков, опережая соперника по дополнительным показателям.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Сассуоло – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А