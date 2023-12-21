Сассуоло – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 19:30 поединок 17-го тура итальянской Серии А
В пятницу, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Сассуоло» и «Дженоа». Игра пройдет в Сассуолло на стадионе «Мапеи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 16 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Сассуоло» занимает 15 строчку с 16 очками, а «Дженоа» идет 14 с таким же количеством очков, опережая соперника по дополнительным показателям.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Сассуоло – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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