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Чемпионат мира
21 декабря 2023, 17:46 | Обновлено 21 декабря 2023, 17:47
397
1

ФОТО. Месси подарил Надалю специальную футболку сборной Аргентины

Лионель написал на ней: «Рафе с любовью и восхищением»

21 декабря 2023, 17:46 | Обновлено 21 декабря 2023, 17:47
397
1
ФОТО. Месси подарил Надалю специальную футболку сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный футболист Лионель Месси подарил известному теннисисту Рафаэлю Надалю специальную футболку сборной Аргентины.

Сейчас футболка выставлена в музее Надаля в его академии на Мальорке. Аргентинец сделал на ней надпись: «Рафе с любовью и восхищением».

Отметим, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мир по футболу 2022, который проходил в Катаре.

Надаль планирует вернутся на корт на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене, соревнования пройдут с 1 по 7 января. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы.

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Лионель Месси Рафаэль Надаль сборная Аргентины по футболу
Источник Twitter
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Lucky_Loser
Футболка Лео, а поруч бутси Кріша 🤣
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