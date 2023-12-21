ФОТО. Месси подарил Надалю специальную футболку сборной Аргентины

Звездный футболист Лионель Месси подарил известному теннисисту Рафаэлю Надалю специальную футболку сборной Аргентины.

Сейчас футболка выставлена в музее Надаля в его академии на Мальорке. Аргентинец сделал на ней надпись: «Рафе с любовью и восхищением».

Отметим, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мир по футболу 2022, который проходил в Катаре.

Надаль планирует вернутся на корт на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене, соревнования пройдут с 1 по 7 января. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы.