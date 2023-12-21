Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финалисты прошедшей Лиги чемпионов и Лиги Европы выступили против Суперлиги
Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 17:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:49
1242
0

Финалисты прошедшей Лиги чемпионов и Лиги Европы выступили против Суперлиги

«Интер» и «Рома» не будут участвовать в новом турнире

21 декабря 2023, 17:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 18:49
1242
0
Финалисты прошедшей Лиги чемпионов и Лиги Европы выступили против Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

Миланский «Интер» и римская «Рома», как и большинство клубов топ-чемпионатов, выступили против создания нового соревнования.

ФК «Интернационале Милан» подтверждает свою веру в то, что будущее европейского футбола может быть гарантировано только сотрудничеством между клубами в рамках ECA и в партнерстве с УЕФА и ФИФА.

Как общество, мы остаемся твердо привязанными к ценностям, характеризующим европейскую спортивную модель, и мы стремимся работать вместе со всеми другими командами, объединенными ECA, чтобы поддерживать эти ценности», – говорится в официальном заявлении «Интера».

Интересно, что в апреле 2021 года «нерадзурри» были одними из тех, кто пытался организовать Европейскую Суперлигу.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.

По теме:
В стиле Карпат. Пескара потроллила Европейскую Суперлигу
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
Европейская Суперлига Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Интер Милан УЕФА ФИФА
Источник ФК Интер Милан
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алавес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21 декабря 2023, 18:03 4
Алавес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 декабря в 22:30 по Киеву

Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбол | 21 декабря 2023, 09:00 8
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении

Поведение Егора Ярмолюка в матче «Астон Вилла» – «Брентфорд» считают провокативным

Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»
Футбол | 21.12.2023, 15:37
Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»
Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
Футбол | 21.12.2023, 06:20
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Футбол | 20.12.2023, 19:05
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 17
Футбол
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
20.12.2023, 00:09 30
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 7
Футбол
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
20.12.2023, 21:24 11
Футзал
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
19.12.2023, 18:02 3
Футбол
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
20.12.2023, 15:42 7
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем