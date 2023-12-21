Финалисты прошедшей Лиги чемпионов и Лиги Европы выступили против Суперлиги

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

Миланский «Интер» и римская «Рома», как и большинство клубов топ-чемпионатов, выступили против создания нового соревнования.

ФК «Интернационале Милан» подтверждает свою веру в то, что будущее европейского футбола может быть гарантировано только сотрудничеством между клубами в рамках ECA и в партнерстве с УЕФА и ФИФА.

Как общество, мы остаемся твердо привязанными к ценностям, характеризующим европейскую спортивную модель, и мы стремимся работать вместе со всеми другими командами, объединенными ECA, чтобы поддерживать эти ценности», – говорится в официальном заявлении «Интера».

Интересно, что в апреле 2021 года «нерадзурри» были одними из тех, кто пытался организовать Европейскую Суперлигу.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.