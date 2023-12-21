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  4. В стиле Карпат. Пескара потроллила Европейскую Суперлигу
Италия
21 декабря 2023, 17:29 |
438
2

В стиле Карпат. Пескара потроллила Европейскую Суперлигу

Клуб из третьего дивизиона Италии забавно прокомментировал ситуацию

21 декабря 2023, 17:29 |
438
2
В стиле Карпат. Пескара потроллила Европейскую Суперлигу
ФК Пескара

21 декабря суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Итальянский клуб «Пескара» выпустил забавное заявление по этому поводу.

«Футбольный клуб «Пескара» сообщает, что, поскольку он не получал приглашения в Суперлигу, он не будет делать никаких заявлений по этому поводу», – сказано в сообщении итальянцев.

Отметим, что «Пескара» выступает в третьем по силе дивизионе Италии.

Ранее в похожем стиле эту новость обыграли львовские «Карпаты».

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Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
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Пескара ФИФА УЕФА чемпионат Украины по футболу Европейская Суперлига
Источник Twitter
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Gargantua
один мой друг на приглашение взять участие в розыгрыше грин карты всегда отвечал: Барак, я не приеду!
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Remark
Єєєє пать як смішно!
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