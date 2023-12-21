В стиле Карпат. Пескара потроллила Европейскую Суперлигу
Клуб из третьего дивизиона Италии забавно прокомментировал ситуацию
21 декабря суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.
Итальянский клуб «Пескара» выпустил забавное заявление по этому поводу.
«Футбольный клуб «Пескара» сообщает, что, поскольку он не получал приглашения в Суперлигу, он не будет делать никаких заявлений по этому поводу», – сказано в сообщении итальянцев.
Отметим, что «Пескара» выступает в третьем по силе дивизионе Италии.
Ранее в похожем стиле эту новость обыграли львовские «Карпаты».
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