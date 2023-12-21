В стиле Карпат. Пескара потроллила Европейскую Суперлигу

21 декабря суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Итальянский клуб «Пескара» выпустил забавное заявление по этому поводу.

«Футбольный клуб «Пескара» сообщает, что, поскольку он не получал приглашения в Суперлигу, он не будет делать никаких заявлений по этому поводу», – сказано в сообщении итальянцев.

Отметим, что «Пескара» выступает в третьем по силе дивизионе Италии.

Ранее в похожем стиле эту новость обыграли львовские «Карпаты».