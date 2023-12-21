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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 17:12 |
493
0

Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге

Президенту «Наполи» нравится такая идея

21 декабря 2023, 17:12 |
493
0
Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приветствует решение Европейского суда по Европейской Суперлиге.

Сообщается, что Де Лаурентис готов участвовать в диалоге с другими большими европейскими клубами, чтобы вместе строить проект. Президент «Наполи» неоднократно заявлял, что он выступает за создание Суперлиги как альтернативного турнира с едиными для всех критериями.

Отметим, что ранее против создания Суперлиги высказались многие известные европейские клубы.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

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ФИФА УЕФА суд Европейская Суперлига Наполи Аурелио Де Лаурентис
Источник ANSA
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