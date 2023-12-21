Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приветствует решение Европейского суда по Европейской Суперлиге.

Сообщается, что Де Лаурентис готов участвовать в диалоге с другими большими европейскими клубами, чтобы вместе строить проект. Президент «Наполи» неоднократно заявлял, что он выступает за создание Суперлиги как альтернативного турнира с едиными для всех критериями.

Отметим, что ранее против создания Суперлиги высказались многие известные европейские клубы.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.