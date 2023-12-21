Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
Президенту «Наполи» нравится такая идея
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приветствует решение Европейского суда по Европейской Суперлиге.
Сообщается, что Де Лаурентис готов участвовать в диалоге с другими большими европейскими клубами, чтобы вместе строить проект. Президент «Наполи» неоднократно заявлял, что он выступает за создание Суперлиги как альтернативного турнира с едиными для всех критериями.
Отметим, что ранее против создания Суперлиги высказались многие известные европейские клубы.
Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.
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