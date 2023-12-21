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21 декабря 2023, 17:01 |
493
1

УАФ пытается не допустить товарищеский матч россия – Сербия

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА, УЕФА и Футбольный союз Сербии

21 декабря 2023, 17:01 |
493
1
УАФ пытается не допустить товарищеский матч россия – Сербия
УАФ

Украинская ассоциация футбола попытается не допустить проведения товарищеского матча между сборными россии и Сербии. С этой целью руководство УАФ обратилось к ФИФА, УЕФА и Футбольному союзу Сербии с официальным письмом:

«От имени Украинской ассоциации футбола выражаем высочайшее уважение и благодарность за вашу солидарность с Украиной в наши тяжелые времена борьбы с агрессией российского террористического государства за нашу независимость и безопасность Европы.

Данным письмом мы обращаемся к вам относительно особой важности соблюдения решения Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд, национальных сборных или клубов, от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА, принятого в первые дни войны в Украине в феврале 2022 года, а затем пролонгированного эквивалентными положениями в мае 2022 года относительно следующего сезона. Сейчас, когда война длится уже почти два года, крайне важно держаться этой позиции против агрессоров сильнее, чем когда-либо.

Согласно открытым источникам, недавно генеральный секретарь футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Сербии и россии. СМИ также цитируют, что сербская ассоциация получила официальное разрешение от УЕФА на эту игру и уже договорилась с рфс о проведении товарищеского матча 21 марта 2024 года в москве на стадионе «динамо».

Мы в УАФ, представляя в данном случае все украинское общество, истощенное жестокой войной и безнаказанностью российских террористов, настаиваем на том, что в нынешних условиях нельзя проводить вышеупомянутые матчи, и, соответственно, убеждены, что такие матчи не могут быть поддержаны ни в какой форме руководящими органами футбола, поскольку это противоречит справедливой позиции ФИФА и УЕФА по изоляции агрессоров от мирового футбольного сообщества.

Мы также хотели бы обратить внимание коллег из футбольной ассоциации Сербии, что российское террористическое государство все еще продолжает совершать ужасные военные преступления в Украине, нанося разрушительное воздействие также на природу и экономику соседних стран, поэтому совершенно недопустимо позволять командам из россии возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира, поскольку это фактически означает сотрудничество с режимом террористов и поощрение его продолжать свои действия в дальнейшем.

Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры для предотвращения жестов поддержки россии путем привлечения ее команд к международным матчам».

Матч против Сербии может стать для страны-террориста первым поединком против представителя УЕФА с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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УЕФА товарищеские матчи сборная россии по футболу сборная Сербии по футболу российско-украинская война Украинская ассоциация футбола ФИФА
Источник Украинская ассоциация футбола
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mini.f
Сербы послушные шестерки РФ... Не думаю. что они откажутся от матча. Но Чеферин какой, а? Слезно просит Зеленского не сажать павелку в тюрягу, и тут-же подписивает разрешение для проведения этой игры....
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