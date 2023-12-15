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15 декабря 2023, 18:04 |
691
2

Источник: Сербия весной приедет в питер для товарищеского матча с россией

Но для этого им нужно разрешение от УЕФА и ФИФА

15 декабря 2023, 18:04 |
691
2
Источник: Сербия весной приедет в питер для товарищеского матча с россией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сербии по футболу в марте 2024 года сыграет товарищеский матч против команды россии, сообщает местное издание Tanjug со ссылкой на собственные источники в футбольной ассоциации Сербии.

Стоит отметить, что поединок еще находится под вопросом. Сербия ожидает разрешение от УЕФА и ФИФА, и без него в страну-агрессора не поедет.

Ранее сборная россии уже принимала у себя трех оппонентов: Ирак, Камерун и Кубу. Интересно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину рф еще не играла против представителей европейского футбола. Также сообщалось, что спарринг против террористов может сыграть национальная команда Бразилии.

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Комментарии 2
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Андрей Залищук
сподіваюсь розуму хватить в УЄФА і ФІФА не дати їм дозвіл
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+3
🔱Avtoigor🔱
Хай їдуть, пох на них
Покарають
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+1
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