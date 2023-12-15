Источник: Сербия весной приедет в питер для товарищеского матча с россией

Сборная Сербии по футболу в марте 2024 года сыграет товарищеский матч против команды россии, сообщает местное издание Tanjug со ссылкой на собственные источники в футбольной ассоциации Сербии.

Стоит отметить, что поединок еще находится под вопросом. Сербия ожидает разрешение от УЕФА и ФИФА, и без него в страну-агрессора не поедет.

Ранее сборная россии уже принимала у себя трех оппонентов: Ирак, Камерун и Кубу. Интересно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину рф еще не играла против представителей европейского футбола. Также сообщалось, что спарринг против террористов может сыграть национальная команда Бразилии.