Источник: Сербия весной приедет в питер для товарищеского матча с россией
Но для этого им нужно разрешение от УЕФА и ФИФА
Сборная Сербии по футболу в марте 2024 года сыграет товарищеский матч против команды россии, сообщает местное издание Tanjug со ссылкой на собственные источники в футбольной ассоциации Сербии.
Стоит отметить, что поединок еще находится под вопросом. Сербия ожидает разрешение от УЕФА и ФИФА, и без него в страну-агрессора не поедет.
Ранее сборная россии уже принимала у себя трех оппонентов: Ирак, Камерун и Кубу. Интересно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину рф еще не играла против представителей европейского футбола. Также сообщалось, что спарринг против террористов может сыграть национальная команда Бразилии.
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