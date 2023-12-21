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  4. Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 17:24 |
814
6

Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги

В Англии считают, что болельщики имеют жизненно важное значение для футбола.

21 декабря 2023, 17:24 |
814
6
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Английская Премьер-лига уже выступила с официальным заявлением, в котором осудила создание нового турнира:

«Сегодняшнее решение не поддерживает Суперлигу – и Премьер-лига продолжает ОТРИЦАТЬ любую такую концепцию. Болельщики имеют жизненно важное значение для футбола, и они неоднократно четко заявляли о своей оппозиции против соревнований, которые разрывают связь между внутренним и европейским футболом. Премьер-лига подтверждает свою приверженность четким принципам открытого соревнования, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований. Футбол процветает благодаря конкурентоспособности, созданной благодаря системе ежегодного повышения и понижения в классе, ежегодной квалификации в еврокубки на основе выступлений во внутренних лигах и кубках, а также давнему соперничеству и ритуалам, которые связаны с тем, что выходные остаются днями для футбол национальных чемпионатов».

Издание Reuters сообщает, что в АПЛ планируют наказывать клубы, которые будут иметь желание выступать в Суперлиге. С них будут снимать 30 очков и штрафовать на 25 миллионов британских фунтов.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.

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Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
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ФИФА УЕФА Европейская Суперлига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Reuters
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Комментарии 6
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nick07
Англія, Німеччина, Франція відмовляються.
Схоже що Перес з Лапортою будуть ганяти матчі між собою, і що їм бракувало матчів в ла-лізі? 
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+2
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Sheva19
Англия молодцы.Пусть Ла лигу переменовывают в Суперлига 
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0
MrStepanovM .
яке значення мають вболівальника ми нещодавно бачили коли ті протестували проти призначення матчів на користь "відеотрансляцій"
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0
Gargantua
ПСЖ и Бавария минус.
если Англия тоже не поддержит, то Реал с Барселоной и Наполи не потянут проект.
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0
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