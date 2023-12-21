Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
В Англии считают, что болельщики имеют жизненно важное значение для футбола.
Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.
Английская Премьер-лига уже выступила с официальным заявлением, в котором осудила создание нового турнира:
«Сегодняшнее решение не поддерживает Суперлигу – и Премьер-лига продолжает ОТРИЦАТЬ любую такую концепцию. Болельщики имеют жизненно важное значение для футбола, и они неоднократно четко заявляли о своей оппозиции против соревнований, которые разрывают связь между внутренним и европейским футболом. Премьер-лига подтверждает свою приверженность четким принципам открытого соревнования, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований. Футбол процветает благодаря конкурентоспособности, созданной благодаря системе ежегодного повышения и понижения в классе, ежегодной квалификации в еврокубки на основе выступлений во внутренних лигах и кубках, а также давнему соперничеству и ритуалам, которые связаны с тем, что выходные остаются днями для футбол национальных чемпионатов».
Издание Reuters сообщает, что в АПЛ планируют наказывать клубы, которые будут иметь желание выступать в Суперлиге. С них будут снимать 30 очков и штрафовать на 25 миллионов британских фунтов.
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