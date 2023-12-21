Заявление ПСЖ: «Отвергаем любые планы по созданию так называемой Суперлиги»
Парижане тоже против этого проекта
Руководство «ПСЖ» выпустило официальное заявление после решение Европейского суда по Европейской Суперлиге.
«Пари Сен-Жермен» полностью и категорически отвергает любые планы по созданию так называемой Суперлиги, которая была таковой с самого первого дня и всегда будет оставаться таковой.
Как гордый европейский клуб, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, ценности открытой конкуренции и участия, и работает со всеми признанными заинтересованными сторонами в европейском футболе – прежде всего с болельщиками и игроками, которые находятся в самом сердце игры», – сказано в заявлении президента парижан Нассера Аль-Хелаифи.
Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.
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