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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 16:42 |
628
0

Заявление ПСЖ: «Отвергаем любые планы по созданию так называемой Суперлиги»

Парижане тоже против этого проекта

21 декабря 2023, 16:42 |
628
0
Заявление ПСЖ: «Отвергаем любые планы по созданию так называемой Суперлиги»
ФК ПСЖ. Нассер Аль-Хелаифи

Руководство «ПСЖ» выпустило официальное заявление после решение Европейского суда по Европейской Суперлиге.

«Пари Сен-Жермен» полностью и категорически отвергает любые планы по созданию так называемой Суперлиги, которая была таковой с самого первого дня и всегда будет оставаться таковой.

Как гордый европейский клуб, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, ценности открытой конкуренции и участия, и работает со всеми признанными заинтересованными сторонами в европейском футболе – прежде всего с болельщиками и игроками, которые находятся в самом сердце игры», – сказано в заявлении президента парижан Нассера Аль-Хелаифи.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

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Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
ФИФА УЕФА суд Европейская Суперлига ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Источник ФК ПСЖ
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