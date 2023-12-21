ВИДЕО. Пиратка. Третья ракетка мира провела тренировку с повязкой на глаз

Известная американская теннисистка Коко Гофф показала, как тренируется на корте с повязкой на левый глаз.

«Пиратка», – подписала видео чемпионка US Open 2023.

Отметим, что первая ракетка мира Ига Свёнтек на одной из тренировок играла в теннис, заклеив рот скотчем. Таким образом тренеры польской теннисистки Иги Свёнтек улучшали ее выносливость на корте.

19-летняя Коко Гофф будет одной из фавориток на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 14 января.

Ранее стало известно, что Коко Гофф заработала $6,669,622 призовых за прошлый сезон.