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WTA
21 декабря 2023, 16:27 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:28
356
1

ВИДЕО. Пиратка. Третья ракетка мира провела тренировку с повязкой на глаз

Американка Коко Гофф пробует новые методики

21 декабря 2023, 16:27 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:28
356
1
ВИДЕО. Пиратка. Третья ракетка мира провела тренировку с повязкой на глаз
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Известная американская теннисистка Коко Гофф показала, как тренируется на корте с повязкой на левый глаз.

«Пиратка», – подписала видео чемпионка US Open 2023.

Отметим, что первая ракетка мира Ига Свёнтек на одной из тренировок играла в теннис, заклеив рот скотчем. Таким образом тренеры польской теннисистки Иги Свёнтек улучшали ее выносливость на корте.

19-летняя Коко Гофф будет одной из фавориток на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 14 января.

Ранее стало известно, что Коко Гофф заработала $6,669,622 призовых за прошлый сезон.

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Источник Sport.ua
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