ВИДЕО. Пиратка. Третья ракетка мира провела тренировку с повязкой на глаз
Американка Коко Гофф пробует новые методики
Известная американская теннисистка Коко Гофф показала, как тренируется на корте с повязкой на левый глаз.
«Пиратка», – подписала видео чемпионка US Open 2023.
Отметим, что первая ракетка мира Ига Свёнтек на одной из тренировок играла в теннис, заклеив рот скотчем. Таким образом тренеры польской теннисистки Иги Свёнтек улучшали ее выносливость на корте.
19-летняя Коко Гофф будет одной из фавориток на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 14 января.
Ранее стало известно, что Коко Гофф заработала $6,669,622 призовых за прошлый сезон.
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