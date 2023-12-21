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  4. МБАППЕ – о дебюте 16-летнего брата: «Это особенный день для меня»
Франция
21 декабря 2023, 16:33 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:35
824
0

МБАППЕ – о дебюте 16-летнего брата: «Это особенный день для меня»

Этан вышел на замену на 90+1-й минуте матча с «Мецем»

21 декабря 2023, 16:33 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:35
824
0
МБАППЕ – о дебюте 16-летнего брата: «Это особенный день для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Этан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал дебют за взрослую команду парижан своего 16-летнего младшего брата Этана, вышедшего на замену на 90+1-й минуте в поединке 17-го тура чемпионата Франции против «Меца» (3:1).

«Я очень счастлив. Это здорово для Этана, но особенно для меня, его старшего брата. Я не думал, что меня ждет такой особенный день, и этот матч надолго останется в моих воспоминаниях. Выход Этана со скамейки запасных был самым важным в этот вечер, хотя победа и голы, конечно же, тоже очень важны (Килиан оформил дубль. – Прим.). Это великий день», – отметил Килиан Мбаппе в интервью PSG TV.

Отметим, что Этан Мбаппе провел в нынешнем сезоне за молодежную команду ПСЖ 18 матчей в чемпионате Франции и Молодежной Лиге УЕФА, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Килиан Мбаппе ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) дебют
Источник ФК ПСЖ
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