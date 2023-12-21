Два испанских топ-клуба не будут участвовать в Суперлиге

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

«Атлетико» Мадрид и «Севилья» присоединились к списку клубов, которые выступили против создания нового соревнования.

«Семья европейского футбола не хочет Суперлигу. Клубы топ-5 чемпионатов, за исключением «Реала» и «Барселоны», не хотят Суперлигу. Мы будем поддерживать национальные чемпионаты», - говорится в официальном заявлении «матрасников».

Интересно, что в апреле 2021 года «Атлетико» был среди клубов, которые пытались организовать Суперлигу.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.