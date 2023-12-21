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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 16:43 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:56
1954
0

Два испанских топ-клуба не будут участвовать в Суперлиге

«Атлетико» Мадрид и «Севилья» не поддерживают создание нового соревнования

21 декабря 2023, 16:43 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:56
1954
0
Два испанских топ-клуба не будут участвовать в Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

«Атлетико» Мадрид и «Севилья» присоединились к списку клубов, которые выступили против создания нового соревнования.

«Семья европейского футбола не хочет Суперлигу. Клубы топ-5 чемпионатов, за исключением «Реала» и «Барселоны», не хотят Суперлигу. Мы будем поддерживать национальные чемпионаты», - говорится в официальном заявлении «матрасников».

Интересно, что в апреле 2021 года «Атлетико» был среди клубов, которые пытались организовать Суперлигу.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.

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Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Европейская Суперлига Атлетико Мадрид Севилья ФИФА УЕФА
Источник Фабрицио Романо
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