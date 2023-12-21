Капитана Лутона, пережившего остановку сердца, выписали из больницы

Капитана «Лутон Таун» Тома Локьера, который пережил остановку сердца во время матча АПЛ против «Борнмута», выписали из больницы.

Клуб сообщил, что с сегодняшнего дня футболист начинает процесс реабилитации.

«Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер приступил к периоду реабилитации. Его выписали из больницы и сейчас он находится дома. Эта обнадеживающая новость последовала за успешной процедурой, проведенной накануне, в ходе которой Тому установили ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор), чтобы предотвратить повторение инцидента.

Клуб, Том и семья Локьер хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить нашу коллективную сердечную благодарность всем в Борнмуте, их болельщикам, официальным лицам клуба и особенно их медицинскому персоналу и полузащитнику Филипу Биллингу, который первым добрался до Тома на поле, чтобы вызвать помощь», – говорится в заявлении на официальном сайте «Лутон Таун».