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  4. Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»
Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 15:37 |
793
7

Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»

Президент УЕФА – о представленном формате нового турнира

21 декабря 2023, 15:37 |
793
7
Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»
UEFA. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил предложенный формат проведения Европейской Суперлиги.

«Я посмотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, шокирует ли вас это шоу или забавляет. Формат еще более закрытый, чем предложение 2021 года, которое было отвергнуто всеми.

Они могут создавать все, что захотят. Я надеюсь, что они смогут начать свое великое соревнование как можно скорее только с двумя клубами.

Я не уверен, что «Реал» Мадрид и «Барселона» вообще понимают, что они делают.

Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига», – сказал Чеферин.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

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Александер Чеферин УЕФА Реал Мадрид суд Европейская Суперлига Барселона
Источник Twitter
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Комментарии 7
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Valentyn
Ахахахаха, бабосіки в іншу сторону пішли і як заспівав))) Не продається бляха, а коли орків допускав до змагань, це що було? Не продажа?... Мудило...
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+5
Віктор Коробка
Я теж проти суперліги, але не можу стриматися, коли чиферин розповідає про непродажність футболу! 
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+4
valerafan1
Навпаки, приклади НХЛ, НБА та інших ліг свідчять про протилежне. А УЕФА та ФІФА коруповані організації. Тому, удачі суперлізі.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Likarua
Ти сам вже давно продався ...
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+2
Андрей Залищук
суперліга це смерть футболу, я проти цього дерьма, сподіваюсь чинушам досить розуму не легалізовувати цей турнір
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+1
uausa
Він правий. Футбол не продається, продаються судді (особливо іспанські), та чиновники типу чеферіна.
Ответить
0
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