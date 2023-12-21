Александер ЧЕФЕРИН: «Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига»

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил предложенный формат проведения Европейской Суперлиги.

«Я посмотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, шокирует ли вас это шоу или забавляет. Формат еще более закрытый, чем предложение 2021 года, которое было отвергнуто всеми.

Они могут создавать все, что захотят. Я надеюсь, что они смогут начать свое великое соревнование как можно скорее только с двумя клубами.

Я не уверен, что «Реал» Мадрид и «Барселона» вообще понимают, что они делают.

Футбол не продается. Суперлига – это мертвая лига», – сказал Чеферин.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.