ФИФА прокомментировала решение суда по делу Европейской Суперлиги

ФИФА выпустила официальное заявление в связи с решением Суда Европейского Союза по делу Европейской Суперлиги.

«ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня Судом Европейского союза в отношении Европейской Суперлиги.

Теперь ФИФА проанализирует это решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

В соответствии со своим Уставом, ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая структуру пирамиды, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.

Своей долгой и успешной историей футбол обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и ассоциации-члены будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру», – сказано в заявлении.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.