На каком месте Беланов и Блохин? Названы лучшие футболисты 80-х
FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших игроков прошлых времен
Известное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из лучших футболистов 80-х годов.
Возглавил рейтинг легендарный аргентинец Диего Марадона, который в 1986 году помог сборной Аргентины выиграть второй в истории Чемпионат мира.
За аргентинцем разместился трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини и голландский голеадор Марко ван Бастен.
В первую десятку рейтинга также попали такие легенда, как Рууд Гуллит, Рональд Куман и Франк Райкард.
Легенды киевского «Динамо» Игорь Беланов и Олег Блохин заняли 18 и 19 места соответственно.
Топ-10 лучших футболистов 80-х годов:
- Диего Марадона
- Мишель Платини
- Марко ван Бастен
- Зико
- Франк Райкард
- Гаэтано Ширеа
- Франко Барези
- Рууд Гуллит
- Карл-Хайнц Румменигге
- Рональд Куман
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