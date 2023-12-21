На каком месте Беланов и Блохин? Названы лучшие футболисты 80-х

Известное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из лучших футболистов 80-х годов.

Возглавил рейтинг легендарный аргентинец Диего Марадона, который в 1986 году помог сборной Аргентины выиграть второй в истории Чемпионат мира.

За аргентинцем разместился трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини и голландский голеадор Марко ван Бастен.

В первую десятку рейтинга также попали такие легенда, как Рууд Гуллит, Рональд Куман и Франк Райкард.

Легенды киевского «Динамо» Игорь Беланов и Олег Блохин заняли 18 и 19 места соответственно.

Топ-10 лучших футболистов 80-х годов: