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21 декабря 2023, 16:45 |
1515
5

На каком месте Беланов и Блохин? Названы лучшие футболисты 80-х

FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших игроков прошлых времен

21 декабря 2023, 16:45 |
1515
5
На каком месте Беланов и Блохин? Названы лучшие футболисты 80-х
ФК Динамо Киев. Игорь Беланов и Олег Блохин

Известное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из лучших футболистов 80-х годов.

Возглавил рейтинг легендарный аргентинец Диего Марадона, который в 1986 году помог сборной Аргентины выиграть второй в истории Чемпионат мира.

За аргентинцем разместился трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини и голландский голеадор Марко ван Бастен.

В первую десятку рейтинга также попали такие легенда, как Рууд Гуллит, Рональд Куман и Франк Райкард.

Легенды киевского «Динамо» Игорь Беланов и Олег Блохин заняли 18 и 19 места соответственно.

Топ-10 лучших футболистов 80-х годов:

  1. Диего Марадона
  2. Мишель Платини
  3. Марко ван Бастен
  4. Зико
  5. Франк Райкард
  6. Гаэтано Ширеа
  7. Франко Барези
  8. Рууд Гуллит
  9. Карл-Хайнц Румменигге
  10. ​​Рональд Куман
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Игорь Беланов Олег Блохин Диего Марадона Карл-Хайнц Румменигге Мишель Платини Марко ван Бастен Рууд Гуллит Рональд Куман Франк Райкард Зико Франко Барези
Источник FourFourTwo
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Комментарии 5
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Виктор Войцеховский
Но по 80-м может и правильно по нашим. А так Блохин конечно повыше прилично должен быть Беланова.
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+1
Alex T
Зная неприязнь к нашим этого издания, то удивительно что вообще они туда попали 
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+1
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didora
Хто такий Гаетано Ширеа??? За який клуб він грав?
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0
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