Владислав ВАКУЛА: «УПЛ очень похожа на чемпионат Англии»

Полузащитник житомирского «Полесья» Владислав Вакула сравнил чемпионат Украины и Англии.

– Как Вам этот чемпионат? Интересная борьба в верхней части таблицы?

– Очень интересно. Нет явных фаворитов. Любая команда может занять первое место: «Днепр-1», «Шахтер», «Динамо», и, возможно, «Полесье». Интересно, что последняя команда может обыграть первую. Чемпионат в этом похож на английский.

24-летний футболист в этом сезоне провел 10 матчей за «Черноморец», не отметившись ни одним результативным действием. Ранее стало известно, что зимой он покинет клуб и вернется в «Полесье», где на него не рассчитывают.