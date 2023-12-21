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  4. Владислав ВАКУЛА: «УПЛ очень похожа на чемпионат Англии»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 15:36 |
226
1

Владислав ВАКУЛА: «УПЛ очень похожа на чемпионат Англии»

Игрок «Полесья» сделал удивительное сравнение

21 декабря 2023, 15:36 |
226
1
Владислав ВАКУЛА: «УПЛ очень похожа на чемпионат Англии»
ФК Шахтер. Владислав Вакула

Полузащитник житомирского «Полесья» Владислав Вакула сравнил чемпионат Украины и Англии.

– Как Вам этот чемпионат? Интересная борьба в верхней части таблицы?

– Очень интересно. Нет явных фаворитов. Любая команда может занять первое место: «Днепр-1», «Шахтер», «Динамо», и, возможно, «Полесье». Интересно, что последняя команда может обыграть первую. Чемпионат в этом похож на английский.

24-летний футболист в этом сезоне провел 10 матчей за «Черноморец», не отметившись ни одним результативным действием. Ранее стало известно, что зимой он покинет клуб и вернется в «Полесье», где на него не рассчитывают.

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Владислав Вакула Полесье Житомир Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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anonymous
Шановні "журналісти", ви знаєте, що таке цитата? Чи ви в школі це ще не проходили?
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