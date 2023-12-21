Конец проекту? Английским клубам запретят участвовать в Суперлиге
Британцы принимают решение Европейского суда, но у них в этом вопросе свое видение
Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании прокомментировал решение Европейского суда по Европейской Суперлиге.
«Мы принимаем к сведению решение Европейского суда по поводу Европейской Суперлиги.
Попытка создать самостоятельное соревнование стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством.
В то время мы приняли решительные меры, инициировав обзор управления футболом под руководством болельщиков, который призвал к созданию нового независимого регулятора для английского футбола.
В ближайшее время мы внесем законопроект, который сделает это реальностью и не позволит клубам присоединяться к подобным отколовшимся соревнованиям в будущем», – сказано в заявлении.
Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.
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