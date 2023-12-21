Конец проекту? Английским клубам запретят участвовать в Суперлиге

Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании прокомментировал решение Европейского суда по Европейской Суперлиге.

«Мы принимаем к сведению решение Европейского суда по поводу Европейской Суперлиги.

Попытка создать самостоятельное соревнование стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством.

В то время мы приняли решительные меры, инициировав обзор управления футболом под руководством болельщиков, который призвал к созданию нового независимого регулятора для английского футбола.

В ближайшее время мы внесем законопроект, который сделает это реальностью и не позволит клубам присоединяться к подобным отколовшимся соревнованиям в будущем», – сказано в заявлении.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.