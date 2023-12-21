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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 14:30 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:05
1506
2

Президент Барселоны прокомментировал решение суда по Суперлиге

Жоан Лапорта уверен, что это решение открывает путь к новому футбольному соревнованию

21 декабря 2023, 14:30 | Обновлено 21 декабря 2023, 16:05
1506
2
Президент Барселоны прокомментировал решение суда по Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Европейского суда, которое открывает путь к новому клубному соревнованию – Европейской Суперлиге.

«ФК «Барселона» хотел бы выразить свое удовлетворение решением Суда Европейского Союза, в котором был одобрен проект Суперлиги, предложенный A22 Sports. Будучи одной из движущих сил Суперлиги, «Барселона» считает, что это решение открывает путь к новому футбольному соревнованию высшего уровня в Европе, выражая свое несогласие с фигурой монополиста в мире футбола, и хочет предложить диалог о том, какой должна быть модель европейского соревнования будущего», – сказал Лапорта.

Ранее Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

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ФИФА УЕФА суд Европейская Суперлига Жоан Лапорта Барселона
Источник Marca
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Sheva19
Барса в долгах поэтому ее это устраивает 
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+1
vbrjkf
А їм би тільки бабло стригти...
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