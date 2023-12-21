ТУХЕЛЬ – об усилении Баварии: «Это будет непросто»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна для его команды.

«Мы работаем над подписанием новых игроков. Надеюсь, зимой мы усилим свой состав. Возможно, нам необходимо будет подписать двоих футболистов или одного универсала, способного закрыть несколько позиций. Это будет непросто, потому что январское трансферное окно всегда сложнее, чем летнее. Но в то же время мы будем полагаться на имеющееся у нас качество», – цитирует наставника мюнхенцев известный инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что на зимнюю паузу в Бундеслиге «Бавария» ушла, занимая второе место в турнирной таблице с отставанием от «Байера» в четыре очка (и имея один матч в запасе). На днях мюнхенцы продлили контракт со своим многолетним лидером Томасом Мюллером.