Два игрока могут покинуть Рух

Как стало известно Sport.ua, во время зимнего перерыва «Рух» могут покинуть опытные полузащитники Алексей Довгий и аргентинец Фабрисио Альваренга.

По информации нашего источника, у Довгого, который был без игровой практики в «Рухе», есть предложения сразу от нескольких украинских команд, а к Альваренге проявляют интерес три клуба из балканских стран.

Довгий и Альваренга связаны контрактами с «Рухом» до 30 июня 2024 года.

«Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

Ранее стало известно, что английский «Брентфорд» заинтересован в услугах вратаря «Руха» Святослава Ванивского.