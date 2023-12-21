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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 12:50 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:00
391
0

Два игрока могут покинуть Рух

Опытные футболисты интересны нескольким командам

21 декабря 2023, 12:50 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:00
391
0
Два игрока могут покинуть Рух
ФК Рух. Алексей Довгий

Как стало известно Sport.ua, во время зимнего перерыва «Рух» могут покинуть опытные полузащитники Алексей Довгий и аргентинец Фабрисио Альваренга.

По информации нашего источника, у Довгого, который был без игровой практики в «Рухе», есть предложения сразу от нескольких украинских команд, а к Альваренге проявляют интерес три клуба из балканских стран.

Довгий и Альваренга связаны контрактами с «Рухом» до 30 июня 2024 года.

«Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

Ранее стало известно, что английский «Брентфорд» заинтересован в услугах вратаря «Руха» Святослава Ванивского.

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Рух Львов Алексей Довгий Фабрисио Альваренга чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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