Брентфорд интересуется украинским голкипером

Как стало известно Sport.ua, английский «Брентфорд» заинтересован в услугах вратаря «Руха» 18-летнего Станислава Ванивского.

Скауты английского клуба обратили внимание на Ванивского в матчах Юношеской Лиги УЕФА «Рух» – «Мидтьюлланд». Украинская команда хоть и проиграла по сумме двух матчей со счетом 1:4, но вратарь руховцев очень много спасал свою команду.

ФК Рух. Станислав Ванивский

«Брентфорд» очень доволен прогрессом Егора Ярмолюка, поэтому уделяет внимание украинскому рынку молодых игроков. По нашей информации, скауты английского клуба присутствовали на матче юношеского чемпионата Украины «Динамо» – «Рух».

Станислав Ванивский выступает за юношескую команду львовского клуба и за «Рух-2» во Второй лиге. Контракт вратаря с «Рухом» действует до лета 2027 года.