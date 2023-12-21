ДОЛГОПОЛОВ: «Запад должен понять, что это проблема не только Украины»
Экс-теннисист обратился к партнерам Украины в борьбе с рашистскими оккупантами
Бывший теннисист Александр Долгополов рассказал о ситуации, которая складывается на фронте российско-украинской войны.
«Нам нужно оружие и техника, чтобы выиграть эту войну. В настоящее время, с математической точки зрения, мы не в хорошем положении.
На поле боя у россии преимущество в большинстве вещей – больше людей, больше оружия и артиллерии.
Достаточно ли делает мир? Я так не думаю. Думаю, это уже очевидно. Мы получаем недостаточно, недостаточно быстро, недостаточно много. Это большая война, нам нужно гораздо больше.
Я думаю, что Запад должен очнуться и понять, что это проблема не только Украины. Надо принять меры», – заявил Долгополов.
Ранее Александр Долгополов рассказал, почему тяжело воевать с рф.
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