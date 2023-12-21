Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина
21 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:04
256
2

ДОЛГОПОЛОВ: «Запад должен понять, что это проблема не только Украины»

Экс-теннисист обратился к партнерам Украины в борьбе с рашистскими оккупантами

21 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:04
256
2
ДОЛГОПОЛОВ: «Запад должен понять, что это проблема не только Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Бывший теннисист Александр Долгополов рассказал о ситуации, которая складывается на фронте российско-украинской войны.

«Нам нужно оружие и техника, чтобы выиграть эту войну. В настоящее время, с математической точки зрения, мы не в хорошем положении.

На поле боя у россии преимущество в большинстве вещей – больше людей, больше оружия и артиллерии.

Достаточно ли делает мир? Я так не думаю. Думаю, это уже очевидно. Мы получаем недостаточно, недостаточно быстро, недостаточно много. Это большая война, нам нужно гораздо больше.

Я думаю, что Запад должен очнуться и понять, что это проблема не только Украины. Надо принять меры», – заявил Долгополов.

Ранее Александр Долгополов рассказал, почему тяжело воевать с рф.

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Александр Долгополов российско-украинская война
Источник Yahoo Sports
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Комментарии 2
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Український Крим
Та з кацапами Україна впорається, а от з Китаєм та Іраном можемо не витримати
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+2
ĴØЌÉŔ
Они как раз и поняли что это проблемы только Украины. И не нужно свои проблемы перекладывать на других 
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-9
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