Возвращение в Бундеслигу близко. Четыре клуба претендуют на Джейдона Санчо
Англичанин провел в нынешнем сезоне за «Манчестер Юнайтед» всего 76 минут
Топ-клубы Германии следят за развитием ситуации вокруг полузащитника Джейдона Санчо, которого «Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер.
Сообщалось, что «красные дьяволы» готовы отпустить дорогостоящего футболиста бесплатно, в таком случае его ждут в Бундеслиге с распростертыми объятиями. По информации издания 90min, Джейдона хотят видеть в своих рядах «Лейпциг», «Штутгарт» и «Байер», но фаворитом на возможное подписание контракта является дортмундская «Боруссия», за которую ранее выступал Санчо.
Отметим, что у Джейдона Санчо случился конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, после чего он на поле не выходил. В общей сложности полузащитник провел за «красных дьяволов» в нынешнем сезоне всего три матча, во всех появляясь на поле с лавки запасных.
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