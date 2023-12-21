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Англия
21 декабря 2023, 11:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:02
523
1

Возвращение в Бундеслигу близко. Четыре клуба претендуют на Джейдона Санчо

Англичанин провел в нынешнем сезоне за «Манчестер Юнайтед» всего 76 минут

21 декабря 2023, 11:52 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:02
523
1
Возвращение в Бундеслигу близко. Четыре клуба претендуют на Джейдона Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Топ-клубы Германии следят за развитием ситуации вокруг полузащитника Джейдона Санчо, которого «Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер.

Сообщалось, что «красные дьяволы» готовы отпустить дорогостоящего футболиста бесплатно, в таком случае его ждут в Бундеслиге с распростертыми объятиями. По информации издания 90min, Джейдона хотят видеть в своих рядах «Лейпциг», «Штутгарт» и «Байер», но фаворитом на возможное подписание контракта является дортмундская «Боруссия», за которую ранее выступал Санчо.

Отметим, что у Джейдона Санчо случился конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, после чего он на поле не выходил. В общей сложности полузащитник провел за «красных дьяволов» в нынешнем сезоне всего три матча, во всех появляясь на поле с лавки запасных.

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Джейдон Санчо трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Байер Боруссия Дортмунд Штутгарт РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед
Источник 90min
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pol-55
А якщо він включить *приклад Бейла*...МЮ повинен доплатити що б зарплата не зменшилась
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