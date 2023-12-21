Возвращение в Бундеслигу близко. Четыре клуба претендуют на Джейдона Санчо

Топ-клубы Германии следят за развитием ситуации вокруг полузащитника Джейдона Санчо, которого «Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер.

Сообщалось, что «красные дьяволы» готовы отпустить дорогостоящего футболиста бесплатно, в таком случае его ждут в Бундеслиге с распростертыми объятиями. По информации издания 90min, Джейдона хотят видеть в своих рядах «Лейпциг», «Штутгарт» и «Байер», но фаворитом на возможное подписание контракта является дортмундская «Боруссия», за которую ранее выступал Санчо.

Отметим, что у Джейдона Санчо случился конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, после чего он на поле не выходил. В общей сложности полузащитник провел за «красных дьяволов» в нынешнем сезоне всего три матча, во всех появляясь на поле с лавки запасных.