Помог с Металлистом 1925 и Вересом. Шахтер назвал лучшего игрока декабря

Донецкий «Шахтер» сообщил о подведении итогов опроса среди болельщиков по определению лучшего игрока команды в декабре.

Получив поддержку 59,8% респондентов, победу в опросе одержал 27-летний полузащитник Александр Зубков. Второе место занял голкипер «оранжево-черных» Дмитрий Ризнык.

В декабре Зубков выходил в стартовом составе «горняков» во всех 3 матчах и стал самым результативным игроком. Александр забил по 1 мячу в победных для «Шахтера» поединках с «Металлистом 1925» (2:0) и «Вересом» (2:0) в чемпионате Украины, а также сделал голевую передачу в поединке Лиги чемпионов с «Порту».

Ранее Александр Зубков рассказал о реакции «Шахтера» на жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги Европы.