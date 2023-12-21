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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 11:04 | Обновлено 21 декабря 2023, 11:20
66
0

Помог с Металлистом 1925 и Вересом. Шахтер назвал лучшего игрока декабря

Игроком месяца в донецкой команде стал полузащитник Александр Зубков

21 декабря 2023, 11:04 | Обновлено 21 декабря 2023, 11:20
66
0
Помог с Металлистом 1925 и Вересом. Шахтер назвал лучшего игрока декабря
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Донецкий «Шахтер» сообщил о подведении итогов опроса среди болельщиков по определению лучшего игрока команды в декабре.

Получив поддержку 59,8% респондентов, победу в опросе одержал 27-летний полузащитник Александр Зубков. Второе место занял голкипер «оранжево-черных» Дмитрий Ризнык.

В декабре Зубков выходил в стартовом составе «горняков» во всех 3 матчах и стал самым результативным игроком. Александр забил по 1 мячу в победных для «Шахтера» поединках с «Металлистом 1925» (2:0) и «Вересом» (2:0) в чемпионате Украины, а также сделал голевую передачу в поединке Лиги чемпионов с «Порту».

Ранее Александр Зубков рассказал о реакции «Шахтера» на жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги Европы.

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Шахтер Донецк Александр Зубков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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