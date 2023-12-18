«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
Вингер «Шахтера» поделился ожиданиями от матчей с «Марселем»
Вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков рассказал о товарищеском матче против японской «Ависпы Фукуока» (2:2), а также поделился ожиданиями от противостояния с «Марселем» в рамках Лиги Европы.
– Александр, состоялся благотворительный матч в поддержку Украины. Как все прошло?
– Хочется поблагодарить народ Японии за поддержку Украины и за приглашение на этот матч. Это суперкруто! Очень хороший символический результат, поэтому, думаю, все счастливы. Мы увидели Токио: здесь классный народ, культура. Хорошие эмоции!
– Что чувствовал, когда на этом огромном Японском национальном стадионе звучал Гимн Украины, когда видел на трибунах украинских болельщиков с сине-желтыми флагами?
– Очень приятно. Все супер, повторюсь. Замечательные эмоции. Очень рады видеть наших людей на трибунах!
– Что скажешь о японском футболе? Заметил ли какую-то специфику в игре соперника?
– Пожалуй, можно сказать, что очень трудолюбивая команда – все бегают без остановки. Поэтому это был хороший опыт.
– Насколько важным был результат матча? Или основная идея – благотворительность?
– Считаю, это, все же, больше благотворительное мероприятие, праздник футбола. Поэтому очень хорошо и символично, что сыграли вничью.
– Что больше всего запомнилось во время путешествия в Японию?
– Поразило то, что эта нация очень хорошо нас приняла, здесь очень приветливые люди.
– У вас было немало медиамероприятий: встречались с украинскими переселенцами, играли в футбол с детьми. Каким был месседж «Шахтера» всему миру?
– Пытались донести, что все должны быть вместе, чтобы все понимали, что происходит в нашей стране. Надеемся на поддержку.
– Насколько важно, что такие страны, как Япония, поддерживают Украину, и как это может помочь в нынешней ситуации?
– Япония – очень мощная страна, насколько я знаю, это третья экономика мира, поэтому, думаю, к такому государству будут прислушиваться другие.
– Также сегодня «Шахтер» узнал своего будущего соперника в Лиге Европы – это «Марсель». Что можешь сказать об этой команде?
– Да, несколько наших игроков говорили, что хотят в соперники «Марсель». Ну, будем расспрашивать у Руслана Малиновского об этой команде и будем готовиться.
– На какой ноте завершается этот год для «Шахтера»?
– Наверное, основной цели мы достигли – вышли в евровесну. Конечно, есть такой нюанс, что могли побороться за плей-офф Лиги чемпионов, но имеем то, что имеем. Неплохой сезон, с хорошими эмоциями завершаем год.
Ранее стало известно, когда начнутся матчи «Шахтера» и «Марселя» в рамках 1/16 Лиги Европы.
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