Варан может вернуться в Реал

Как сообщил немецкий журналист Кристиан Фальк в своем Твиттере, центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может стать игроком мадридского «Реала». «Сливочные» подыскивают кандидатуру на замену травмированному Давиду Алабе, у которого травма крестообразных связок колена.

Рафаэль Варан уже выступал за Реал в 2011-2021 годах, именно из мадридского клуба он перешел в Манчестер Юнайтед.

Напомним, недавно появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Варана из-за недовольства качеством его работы на тренировках. Также аналогичны претензии у клуба к Каземиро и Джейдону Санчо.