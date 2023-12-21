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Англия
21 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 21 декабря 2023, 05:58
241
0

Варан может вернуться в Реал

Мадридская команда ищет замену травмированому Давиду Алабе

21 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 21 декабря 2023, 05:58
241
0
Варан может вернуться в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Как сообщил немецкий журналист Кристиан Фальк в своем Твиттере, центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может стать игроком мадридского «Реала». «Сливочные» подыскивают кандидатуру на замену травмированному Давиду Алабе, у которого травма крестообразных связок колена.

Рафаэль Варан уже выступал за Реал в 2011-2021 годах, именно из мадридского клуба он перешел в Манчестер Юнайтед.

Напомним, недавно появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Варана из-за недовольства качеством его работы на тренировках. Также аналогичны претензии у клуба к Каземиро и Джейдону Санчо.

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Рафаэль Варан Давид Алаба Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
Источник Twitter
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