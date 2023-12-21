Варан может вернуться в Реал
Мадридская команда ищет замену травмированому Давиду Алабе
Как сообщил немецкий журналист Кристиан Фальк в своем Твиттере, центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может стать игроком мадридского «Реала». «Сливочные» подыскивают кандидатуру на замену травмированному Давиду Алабе, у которого травма крестообразных связок колена.
Рафаэль Варан уже выступал за Реал в 2011-2021 годах, именно из мадридского клуба он перешел в Манчестер Юнайтед.
Напомним, недавно появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Варана из-за недовольства качеством его работы на тренировках. Также аналогичны претензии у клуба к Каземиро и Джейдону Санчо.
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