Манчестер Юнайтед планирует продать трех звездных игроков
Санчо, Варан и Каземиро могут покинуть клуб
«Манчестер Юнайтед» готов во время январского трансферного окна продать трех звездных игроков. По информации английских СМИ, речь идет о защитнике Рафаэле Варане, полузащитнике Каземиро и вингере Джейдоне Санчо. Главного тренера команды Эрика тен Хага не устраивает их работа в тренировочном процессе.
Также в январе «Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав команды. Приоритетная цель – центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.
Ранее сообщалось о том, что «Красные дьяволы» могут обменять Маркуса Рэшфорда на вингера «Барселоны» Рафинью Диаса.
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Санчо хороший игрок, если бы с ним работал не солдафон, а грамотный тренер мотиватор.
а вокруг Каземиро надо строить команду, иметь такого лидера это счастье.