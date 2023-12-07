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  4. Манчестер Юнайтед планирует продать трех звездных игроков
Англия
07 декабря 2023, 17:49 |
636
1

Манчестер Юнайтед планирует продать трех звездных игроков

Санчо, Варан и Каземиро могут покинуть клуб

07 декабря 2023, 17:49 |
636
1
Манчестер Юнайтед планирует продать трех звездных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

«Манчестер Юнайтед» готов во время январского трансферного окна продать трех звездных игроков. По информации английских СМИ, речь идет о защитнике Рафаэле Варане, полузащитнике Каземиро и вингере Джейдоне Санчо. Главного тренера команды Эрика тен Хага не устраивает их работа в тренировочном процессе.

Также в январе «Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав команды. Приоритетная цель – центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.

Ранее сообщалось о том, что «Красные дьяволы» могут обменять Маркуса Рэшфорда на вингера «Барселоны» Рафинью Диаса.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Рафаэль Варан Каземиро трансферы трансферы АПЛ
Источник The Independent
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Комментарии 1
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Gargantua
покупка Варана изначально была глупостью.
Санчо хороший игрок, если бы с ним работал не солдафон, а грамотный тренер мотиватор.
а вокруг Каземиро надо строить команду, иметь такого лидера это счастье.
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