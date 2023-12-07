Манчестер Юнайтед планирует продать трех звездных игроков

«Манчестер Юнайтед» готов во время январского трансферного окна продать трех звездных игроков. По информации английских СМИ, речь идет о защитнике Рафаэле Варане, полузащитнике Каземиро и вингере Джейдоне Санчо. Главного тренера команды Эрика тен Хага не устраивает их работа в тренировочном процессе.

Также в январе «Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав команды. Приоритетная цель – центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.

Ранее сообщалось о том, что «Красные дьяволы» могут обменять Маркуса Рэшфорда на вингера «Барселоны» Рафинью Диаса.