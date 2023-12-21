Довбик помог. Беттер выиграл €2520 на экспрессе, поставив всего 2 евро

Беттер выиграл 2520 евро благодаря экспрессу, который состоял из 4 матчей.

Анонимный клиент букмекерской конторы Betfair сделал ставки на следующие поединки:

Жирона – Алавес – 3:0 (2:0, 1:0);

– Алавес – 3:0 (2:0, 1:0); Болонья – Рома – 2:0 (1:0, 1:0);

– Рома – 2:0 (1:0, 1:0); АЗ Алкмаар – ПСВ – 0:4 (0:3, 0:1);

– 0:4 (0:3, 0:1); Спортинг – Порту – 2:0 (1:0, 1:0).

Игрок поставил всего два евро на то, что команды, которые он выбрал, выиграют оба тайма.

Беттеру помог украинский форвард Артем Довбик. Представитель Украины в составе «Жироны» оформил дубль в ворота «Алавеса», забив 2-й гол на 59-й минуте с пенальти.