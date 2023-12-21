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  3. Довбик помог. Беттер выиграл €2520 на экспрессе, поставив всего 2 евро
Азартные игры
21 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:35
260
1

Довбик помог. Беттер выиграл €2520 на экспрессе, поставив всего 2 евро

Игрок, имя которого не сообщается, использует контору Betfair

21 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:35
260
1
Довбик помог. Беттер выиграл €2520 на экспрессе, поставив всего 2 евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Беттер выиграл 2520 евро благодаря экспрессу, который состоял из 4 матчей.

Анонимный клиент букмекерской конторы Betfair сделал ставки на следующие поединки:

  • Жирона – Алавес – 3:0 (2:0, 1:0);
  • Болонья – Рома – 2:0 (1:0, 1:0);
  • АЗ Алкмаар – ПСВ – 0:4 (0:3, 0:1);
  • Спортинг – Порту – 2:0 (1:0, 1:0).

Игрок поставил всего два евро на то, что команды, которые он выбрал, выиграют оба тайма.

Беттеру помог украинский форвард Артем Довбик. Представитель Украины в составе «Жироны» оформил дубль в ворота «Алавеса», забив 2-й гол на 59-й минуте с пенальти.

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азарт ставки Артем Довбик Жирона Алавес Болонья Рома Рим АЗ Алкмаар ПСВ Спортинг Лиссабон Порту
Источник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Беттеру сейчас плохо, он думает почему не поставил 100 евро
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