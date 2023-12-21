Азартные игры21 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:35
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Довбик помог. Беттер выиграл €2520 на экспрессе, поставив всего 2 евро
Игрок, имя которого не сообщается, использует контору Betfair
21 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:35
260
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Беттер выиграл 2520 евро благодаря экспрессу, который состоял из 4 матчей.
Анонимный клиент букмекерской конторы Betfair сделал ставки на следующие поединки:
- Жирона – Алавес – 3:0 (2:0, 1:0);
- Болонья – Рома – 2:0 (1:0, 1:0);
- АЗ Алкмаар – ПСВ – 0:4 (0:3, 0:1);
- Спортинг – Порту – 2:0 (1:0, 1:0).
Игрок поставил всего два евро на то, что команды, которые он выбрал, выиграют оба тайма.
Беттеру помог украинский форвард Артем Довбик. Представитель Украины в составе «Жироны» оформил дубль в ворота «Алавеса», забив 2-й гол на 59-й минуте с пенальти.
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