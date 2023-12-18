Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Пока счет 3:0 в пользу каталонской команды.

Третий гол в матче забил украинец Артем Довбик, который уверенно реализовал пенальти и оформил дубль в этом матче.

Для Артема этот гол стал десятым в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него еще 4 результативных передачи.

ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол