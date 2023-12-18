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Испания
18 декабря 2023, 23:26 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:58
2691
4

ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол

Украинец отличился десятым голом в Ла Лиге

18 декабря 2023, 23:26 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:58
2691
4
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Пока счет 3:0 в пользу каталонской команды.

Третий гол в матче забил украинец Артем Довбик, который уверенно реализовал пенальти и оформил дубль в этом матче.

Для Артема этот гол стал десятым в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него еще 4 результативных передачи.

ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Octopus
Это еще у него в Ла Лиге только 1 матч, который он доиграл, а так играет по 60 минут. 
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0
valerafan1
А Суркісу немає футболістів в Україні. Пожалів гроші. А можливо "селекционери" не порадили. На жаль.
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-2
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