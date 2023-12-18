ВИДЕО. Артем Довбик точным ударом головой забил 9-й гол в Ла Лиге

Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Сейчас команды занимают 2-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

В стартовом составе жиронцев сегодня появился украинский форвард Артем Довбик, отличившийся на 23-й минуте матча, украинец добил мяч в ворота головой и открыл счет в игре

Для Артема этот гол стал уже 9 в этом сезоне Ла Лиги, у него также 4 передачи.

ВИДЕО. Артем Довбик открыл счет в матче против Алавеса