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Чемпионат Германии
Вольфсбург
20.12.2023 21:30 – FT 1 : 2
Бавария
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Германия
21 декабря 2023, 01:56 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:01
36
0

Вольфсбург – Бавария – 1:2. Очередной гол Кейна. Видео голов и обзор матча

Англичанин забил 25 гол в сезоне

21 декабря 2023, 01:56 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:01
36
0
Вольфсбург – Бавария – 1:2. Очередной гол Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник состоялось шесть матчей чемпионата Германии по футболу. В одном из них «Бавария» на выезде победила «Вольфсбург» со счетом 2:1, голами отличились Мусиала и Кейн. Победа позволила «Баварии» не отпустить далеко в турнирной таблице «Байер».

Для Гарри Кейна забитый гол стал уже 25-м в сезоне.

Чемпионат Бразилии 16-й тур

Вольфсбург – Бавария 1:2

Голы: Арнольд, 45 – Мусиала, 33, Кейн, 43

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Арнольд (Вольфсбург).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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Вольфсбург Бавария чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Гарри Кейн видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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