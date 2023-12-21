Вольфсбург – Бавария – 1:2. Очередной гол Кейна. Видео голов и обзор матча

В понедельник состоялось шесть матчей чемпионата Германии по футболу. В одном из них «Бавария» на выезде победила «Вольфсбург» со счетом 2:1, голами отличились Мусиала и Кейн. Победа позволила «Баварии» не отпустить далеко в турнирной таблице «Байер».

Для Гарри Кейна забитый гол стал уже 25-м в сезоне.

Чемпионат Бразилии 16-й тур

Вольфсбург – Бавария 1:2

Голы: Арнольд, 45 – Мусиала, 33, Кейн, 43