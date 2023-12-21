20.12.2023 21:30 – FT 1 : 2
Германия21 декабря 2023, 01:56 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:01
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Вольфсбург – Бавария – 1:2. Очередной гол Кейна. Видео голов и обзор матча
Англичанин забил 25 гол в сезоне
21 декабря 2023, 01:56 | Обновлено 21 декабря 2023, 02:01
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В понедельник состоялось шесть матчей чемпионата Германии по футболу. В одном из них «Бавария» на выезде победила «Вольфсбург» со счетом 2:1, голами отличились Мусиала и Кейн. Победа позволила «Баварии» не отпустить далеко в турнирной таблице «Байер».
Для Гарри Кейна забитый гол стал уже 25-м в сезоне.
Чемпионат Бразилии 16-й тур
Вольфсбург – Бавария 1:2
Голы: Арнольд, 45 – Мусиала, 33, Кейн, 43
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Арнольд (Вольфсбург).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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